Spor Dünyasının Acı Günü: Adanaspor Teknik Direktörü Sol Bamba Hayatını Kaybetti

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Adanaspor'un teknik direktörlüğünü yapan Sol Bamba, 39 yaşında hayatını kaybetti.

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Spor Dünyasının Acı Günü: Adanaspor Teknik Direktörü Sol Bamba Hayatını Kaybetti

Dün oynanan Manisa maçı öncesi rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan Adanaspor Teknik Direktörü Sol Bamba'nın kurtarılamayarak yaşamını yitirdiği öğrenildi.

Fildişi Sahilli teknik adam, futbolculuğu döneminde Trabzonspor'da da forma giymişti.

ADANASPOR'DAN AÇIKLAMA

Adanaspor, Sol Bamba'nın vefat haberi şu açıklamayla duyurdu:

"Dün oynanan Manisa Futbol Kulübü müsabakası öncesi rahatsızlanan Teknik Direktörümüz Souleymane Bamba Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hastanesine kaldırılmış ve burada verdiği yaşam savaşını malesef kaybetmiştir. Başta ailesi olmak üzere camiamızın başı sağolsun."

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