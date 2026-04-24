Real Madrid Kesenin Ağzını Açtı: Osimhen İçin Dev Teklif

Real Madrid’in, Galatasaray forması giyen Victor Osimhen için harekete geçebileceği iddiası gündemi hareketlendirdi. Ünlü FIFA menajeri Mithat Halis, Osimhen’in transferinin 'çok gerçekçi' olduğunu belirterek bonservis bedelinin 100 milyon euronun üzerine çıkabileceğini söyledi.

Halis, Real Madrid’in uzun süredir net bir santrfor eksikliği yaşadığını vurgulayarak, Osimhen’in transfer edilmesi halinde Kylian Mbappe ve Vinicius Junior’un kendi doğal pozisyonlarında daha verimli oynayabileceğini ifade etti.

TARİHE GEÇEBİLİR

Avrupa devlerinin radarındaki Nijeryalı golcünün olası transferi, gerçekleşmesi halinde Türk futbol tarihinin en yüksek bonservisli satışlarından biri olabilir.

Kaynak: NTV Spor