Süper Lig Efsanesi Michael Enaramo Hayatını Kaybetti

Futbol hayatının büyük bir bölümünü Türkiye’de geçiren Nijeryalı forvet Micheal Enaramo, 40 yaşında hayatını kaybetti.

SÜPER LİG'DE ÇOK SAYIDA TAKIMDA FORMA GİYDİ

Sivasspor’da gösterdiği performansla dikkat çekip, Beşiktaş ile sözleşme imzalayan Enaramo, sonrasında Karabükspor, Başakşehir ve Manisaspor’da da forma giymişti.

Kaynak: DHA