Süper Lig Efsanesi Michael Enaramo Hayatını Kaybetti

Eski futbolcu Michael Enaramo, 40 yaşında geçirdiği kalp krizi sonrasında hayatını kaybetti. Enaramo Süper Lig'de çok sayıda kulübün formasını terletmişti.

Futbol hayatının büyük bir bölümünü Türkiye’de geçiren Nijeryalı forvet Micheal Enaramo, 40 yaşında hayatını kaybetti.

SÜPER LİG'DE ÇOK SAYIDA TAKIMDA FORMA GİYDİ

Sivasspor’da gösterdiği performansla dikkat çekip, Beşiktaş ile sözleşme imzalayan Enaramo, sonrasında Karabükspor, Başakşehir ve Manisaspor’da da forma giymişti.

