Yıldızlar Yeniden İstanbul’da: Formula 1 İçin İmzalar Dolmabahçe’de Atılıyor

Milyonlarca hız tutkununun merakla beklediği müjde resmiyete kavuşuyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dolmabahçe Çalışma Ofisi’nde gerçekleştirilecek olan "Formula 1 Türkiye GP Tanıtım Programı" ile dev organizasyonun Türkiye’ye dönüş yol haritasını açıklayacak.

F1 CEO’su Stefano Domenicali’nin de katılması beklenen program, İstanbul Park’ın geleceğini ve Türkiye’nin küresel spor arenasındaki yeni vizyonunu dünyaya ilan edecek.

İSTANBUL PARK YENİDEN SAHNE ALIYOR

TRT'nin haberine göre; toplantının ana gündem maddesini, İstanbul Park ihale süreci ve 2026 takvimi oluşturuyor. Yapılan yeni anlaşmayla birlikte, F1'in Türkiye’ye sadece bir kerelik değil, uzun vadeli ve kalıcı bir dönüş yapması hedefleniyor.

Gençlik ve Spor Bakanlığı koordinasyonunda yürütülen süreçte, efsanevi "8. Viraj"ın modernizasyon çalışmaları ve tesislerin yenilenme detayları da ilk kez kamuoyuyla paylaşılacak.

EKONOMİYE VE TURİZME MİLYAR DOLARLIK YAKIT

Sadece bir spor etkinliği değil, dev bir ekonomik hamle olarak görülen Formula 1'de yarışların Türkiye ekonomisi ve turizmine devasa bir döviz girdisi sağlaması bekleniyor. 180’den fazla ülkede 800 milyonu aşkın izleyiciye ulaşan F1, İstanbul’un marka değerini zirveye taşıyacak.İstanbul Park, F1’in sürdürülebilirlik hedefleri doğrultusunda "yeşil enerji" projeleriyle modernize edilecek.

PİLOTLARIN FAVORİSİ

5,3 kilometrelik zorlu parkuruyla pilotların en sevdiği pistlerden biri olan İstanbul Park, adrenalin tutkunlarını aynı zamanda İstanbul’un kültürel mirasıyla buluşturacak. Kapalıçarşı’dan Topkapı Sarayı’na uzanan bir turizm koridoruyla birleşecek olan yarış haftası, Türkiye’nin kamu diplomasisi açısından kritik bir rol üstlenecek.

Kaynak: TRT