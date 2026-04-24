Yusuf Tekin Alınacak Önlemleri 7 Maddede Sıraladı: Okullarda Güvenlik Sistemi Sil Baştan

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin Şanlıurfa ve Kahramanmaraş saldırıları sonrası okullarda uygulanacak güvenlik önemlerini 7 başlık altında açıkladı.

"Güvenli okul iklimini daha da güçlendirmek için kararlı adımlar attık, atmaya devam ediyoruz." diyen Bakan Tekin, alınacak tedbirlerin son kabine toplantısında karara bağlandığının altının çizdi. Bakan tekin, alınacak önlemlerle ilgili uygulama takviminin de güncel biçimde kamuoyuyla paylaşılacağını ifade etti.

İşte Bakan Tekin'in açıkladığı ve okullarda uygulanacak olan 7 yeni önlem:

'SİBER DEVRİYE FAALİYETLERİNE AĞIRLIK VERİLECEK'

"İlk olarak, okul güvenliğini fiziki tedbirlerle birlikte dijital risk alanlarını da kapsayacak şekilde genişleterek ele alıyoruz. Bu iş birliği çerçevesinde siber devriye faaliyetlerine daha fazla ağırlık verecek, ilgili birimlerimizin kapasitesini güçlendirecek, dijital dünyanın karanlık alanlarında çocuklarımızı hedef alan riskleri yapay zeka destekli takip ve analiz imkânlarıyla daha yakından izleyip, izleme sonuçlarına göre önlemlerimizi güçlendireceğiz.



'ERKEN UYARI SİSTEMİ OLUŞTURULUYOR'

İkinci olarak, Bakanlıklar arası veri paylaşımını ve iş birliğini güçlendirecek; okullarımızın çevresinden giriş-çıkış düzenine, riskli durumlara erken müdahaleden kurumlar arası eş güdüme kadar yeni çalışma modellerini ivedilikle devreye alıyoruz. İçişleri Bakanlığımız, Adalet Bakanlığımız, Sağlık Bakanlığımız ve Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımızla yürüttüğümüz veri entegrasyonu sürecini Bakanlık Yönetim Sistemimizle bütünleştirerek, yapay zekâ destekli bir risk analiz ve erken uyarı sistemi oluşturacağız.

'VELİ RANDEVU SİSTEMİ ETKİN HALE GETİRİLECEK'

Üçüncü olarak, aile ile okul arasındaki irtibatı daha da sağlamlaştırıyoruz. İki yıl önce başlattığımız “Veli Randevu Sistemi”ni daha etkin hâle getirecek, okul-aile-rehberlik sürecini gündelik eğitim hayatının tamamında daha canlı ve işlevsel olmasını temin edeceğiz.

'VELİLERE YÖNELİK DİJİTAL BAĞIMLILIK DANIŞMA HATTI'

Dördüncü olarak, dijital bağımlılık vb. risklere karşı velilerimize yönelik destek ve danışma hattını kısa süre içinde devreye alıyoruz.

'ÖĞRETMENLERE KRİZ YÖNETİMİ EĞİTİMİ'

Beşinci olarak, öğretmenlerimize ve okul yöneticilerimize kriz yönetimi, sınıf içi müdahale, erken uyarı işaretleri fark etme ve riskli durumlara doğru tepki verme konularında kapsamlı eğitimlerimize devam edeceğiz.

'PİLOT UYGULAMA YURT GENELİNE YAYILACAK'

Altıncı olarak, öğrencilerimiz için psikososyal destek mekanizmalarını daha da güçlendirecek; hâlihazırda 23 ilimizde pilot olarak yürüttüğümüz Duygu, Değer Temelli Dijital Esenlik Projemizi genişleterek ülke sathına yaygınlaştıracağız.

'REHBERLİK SİSTEMİ HASSAS HALE GETİRİLECEK'

Yedinci olarak, riskleri erkenden fark eden, etkili ve zamanında müdahale üreten rehberlik kapasitemizi daha hassas hâle getireceğiz. Bütün bakanlıklarımız, kurullarımız ve kurumlarımızla birlikte topyekûn mücadele anlayışıyla şiddeti özendiren içeriklere karşı daha güçlü bir takip ve denetim çerçevesi oluşturuyoruz."

Kaynak: AA-DHA