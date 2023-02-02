Varane, Fransa Milli Takımı'nı bıraktı

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester United'ın Fransız stoperi Raphael Varane, milli takımı bıraktığını açıkladı.

Varane, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "On yıl boyunca büyük ülkemizi temsil etmek hayatımın en büyük onurlarından biri oldu. Birkaç aydır düşünüyorum ve milli takımda emekli olmam için doğru zaman olduğuna karar verdim" ifadelerini kullandı.

Fransa Milli Takımı'yla 2018'de FIFA Dünya Kupası'nı kazanmanın sevincini yaşayan 29 yaşındaki futbolcu, forma giydiği 93 maçta 5 gol kaydetti.

Kaynak: AA