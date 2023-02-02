55 yaşındaki Japon futbolcu Portekiz yolcusu

Japonya'nın 55 yaşındaki forvet oyuncusu Kazuyoshi Miura, Portekiz 2. Futbol Ligi ekiplerinden Oliveirense'de kiralık olarak forma giyecek.

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55 yaşındaki Japon futbolcu Portekiz yolcusu

Kariyerinde ülkesi dışında Brezilya'nın Santos, Palmeiras ve Coritiba, İtalya'nın Genoa, Hırvatistan'ın Dinamo Zagreb, Avustralya'nın Sydney takımlarında da görev yapan "Kral Kazu" lakaplı futbolcunun yeni durağı, Portekiz oldu.

Profesyonel kariyerine 1986'da başlayan ve futbol dünyasının efsaneleri arasına adını yazdıran Miura, 26 Şubat'ta 56 yaşına girmeden önce bir transfere daha imza attı. Oliveirense, Japonya temsilcisi Yokohama'da forma giyen Miura'nın kiralandığını taraftarına duyurdu.

Transferiyle ilgili açıklamada bulunan Kazuyoshi Miura ise 60 yaşına kadar futbol oynamaya devam etmek istediğini vurgulayarak, "Yeni bir ülkeye geldim. Çok çalışarak herkese nasıl bir oyuncu olduğumu göstereceğim." ifadelerini kullandı.

Miura, 1990-2000 yıllarında formasını giydiği Japonya Milli Takımı’yla 89 kez sahaya çıkıp 55 gol attı.

Kaynak: AA

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