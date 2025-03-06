Rangers Taraftarı İstanbul’da Hayatını Kaybetti!

Rangers Kulübü, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda bir taraftarının İstanbul’da hayatını kaybettiğini duyurdu. Yapılan açıklamada, taraftarın bir trafik kazası sonucu yaşamını yitirdiği belirtilirken, bugün karşılaşacağı Fenerbahçe’den başsağlığı paylaşımı geldi.

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UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçında Kadıköy’de Fenerbahçe ile karşı karşıya gelecek olan Rangers, yaşanan acı bir olayla sarsıldı.Rangers Taraftarı İstanbul’da Hayatını Kaybetti! - Resim : 1

RANGERS TARAFTARI HAYATINI KAYBETTİ

İskoçya ekibinin maçı izlemek için İstanbul’a gelen taraftarlarından biri gece saatlerinde Beşiktaş ilçesinde yaşanan trafik kazasında yaşamını yitirdiği öğrenildi.

Rangers Taraftarı İstanbul’da Hayatını Kaybetti! - Resim : 2

İsminin Christopher Potter olduğu açıklanan taraftara, Beşiktaş’ta karşıdan karşıya geçmeye çalıştığı esnada bir aracın çarptığı ve başka bir aracın da üstünden geçtiği belirtildi.

SÜRÜCÜLER GÖZALTINA ALINDI

Diğer yandan Potter ile birlikte olan Kirsty Mckay polise ifade verdi. İfadesinde Potter ile eğlence mekanında tanıştığını ve kendisini otele bırakmak için geldiğini söylediği belirtildi. Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlatılırken kazaya karışan araç sürücüleri U.Ç. ve H.G. gözaltına alındı. Sürücüler işlemlerinin tamamlanmasının ardından 'Taksirle ölüme neden olmak' suçundan adliyeye sevk edildi.

Rangers Taraftarı İstanbul’da Hayatını Kaybetti! - Resim : 3

FENERBAHÇE'DEN BAŞSAĞLIĞI MESAJI

Yaşanan acı olayın ardından Fenerbahçe Kulübü, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Rangers taraftarının yaşamını kaybetmesiyle ilgili başsağlığı mesajı paylaştı.

Yapılan paylaşımda, "Fenerbahçemizin İskoçya temsilcisi Rangers FC’yi konuk edeceği UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçında takımını desteklemek için İstanbul’a gelen bir Rangers FC taraftarının geçirdiği trafik kazası sonucu vefat ettiğini derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunuyoruz. Hayatını kaybeden taraftarın ailesine, Rangers kulübüne ve camiasına başsağlığı dileklerimizi iletiriz” ifadelerine yer verildi.

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Kaynak: AA-DHA-İHA

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