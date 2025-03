Rangers Taraftarı İstanbul’da Hayatını Kaybetti!

UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçında Kadıköy’de Fenerbahçe ile karşı karşıya gelecek olan Rangers, yaşanan acı bir olayla sarsıldı.

İskoçya ekibinin maçı izlemek için İstanbul’a gelen taraftarlarından biri gece saatlerinde Beşiktaş ilçesinde yaşanan trafik kazasında yaşamını yitirdiği öğrenildi.

İsminin Christopher Potter olduğu açıklanan taraftara, Beşiktaş’ta karşıdan karşıya geçmeye çalıştığı esnada bir aracın çarptığı ve başka bir aracın da üstünden geçtiği belirtildi.

We are devastated to have learned of the passing of one of our supporters in a road traffic accident overnight in Istanbul.



The immediate thoughts of everyone at the club are with their family and friends at this incredibly difficult time.



We are remaining in constant contact… pic.twitter.com/iV3m60XR3U