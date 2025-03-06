Fenerbahçe Tur İçin Sahaya Çıkacak
Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçında İskoçya temsilcisi Rangers ile karşı karşıya gelecek. Sarı-lacivertliler turun kapısını evindeki maçta aralamak istiyor.
Avrupa arenasında geriye kalan tek temsilcimiz Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçında İskoçya temsilcisi Rangers’ı konuk edecek. Sarı-lacivertliler bu karşılaşmayla birlikte Avrupa’daki 285’inci maçına çıkmış olacak.
Fenerbahçe Avrupa kupalarında 284 karşılaşmaya çıkarken 112 galibiyet 111 de mağlubiyet aldı. Sarı-lacivertliler 61 maçtan da sahadan beraberlikle ayrıldı.
Fenerbahçe, Avrupa kupalarında rakip fileleri 388 kez havalandırırken, kalesinde 404 gol gördü.
Sarı-lacivertliler Avrupa Ligi’nde çıktığı son 30 maçın yalnızca 5’ini kaybetti.
BU süreçte Fenerbahçe 14 galibiyet 11 beraberlik elde etti.
Kaynak: AA
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