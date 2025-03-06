Beşiktaş Fibabanka, Avrupa Defterini Kapattı

Beşiktaş Fibabanka, BKT EuroCup Play-Off maçında deplasmanda Slovenya ekibi Cedevita Olimpija Ljubljana’ya 96-86 mağlup oldu. Karşılaşmanın en skorer ismi Cedevita Olimpija Ljubljana takımında 21 sayı üreten Devin Robinson oldu

Bu sonucun ardından Cedevita Olimpija Ljubljana, çeyrek finalde Bahçeşehir Koleji'nin rakibi oldu. Beşiktaş Fibabanka ise organizasyona veda etti.

CEDEVITA OLIMPIJA: Stewart 13, Robinson 21, Jones 14, Radovic, Nikolic 12, Lemar 20, Blazic 4, Beringer 12, Stipanovic, Tasic

BEŞİKTAŞ FİBABANKA: Allman 13, Mathews 18, Plavsic 11, Needham 2, Berk Uğurlu 6, Yiğit Arslan 14, Morgan 3, Sleva 12, Terry 7, Ata Özbek

Kaynak: DHA