Göztepe Voleybol Adım Adım Sultanlar Ligi'ne

Kadınlar Voleybol 1. Lig play-off yarı final etabında, Göztepe Bolu Belediyespor'u mağlup ederek resmen finale yükseldi.

Göztepe Voleybol Adım Adım Sultanlar Ligi'ne

Kadınlar Voleybol 1. Lig play-off yarı final etabının ikinci maçında Bolu Belediyespor’u 3-0 mağlup eden Göztepe Voleybol, final etabına yükseldi.

Göztepe, A Grubu'nda normal sezonu lider olarak tamamlayıp, Vodafone Sultanlar Ligi için play-off oynama hakkı kazandı. İzmir ekibi, play-off yarı final etabındaki ilk maçında Bozüyük Belediyesi Eğitimspor’u 3-1’lik skorla geçerken, ikinci maçında ise Bolu Belediyespor’a set vermeden 3-0’la geçti.

İzmir ekibi, gruptaki son maçının öncesinde final etabına yükselmeye resmen hak jazandı.

Göztepe, yarın grubun üçüncü maçında 14.00’te İlbank ile karşılaşacak

Kaynak: İHA

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