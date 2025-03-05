Göztepe Voleybol Adım Adım Sultanlar Ligi'ne
Kadınlar Voleybol 1. Lig play-off yarı final etabında, Göztepe Bolu Belediyespor'u mağlup ederek resmen finale yükseldi.
Kadınlar Voleybol 1. Lig play-off yarı final etabının ikinci maçında Bolu Belediyespor’u 3-0 mağlup eden Göztepe Voleybol, final etabına yükseldi.
Göztepe, A Grubu'nda normal sezonu lider olarak tamamlayıp, Vodafone Sultanlar Ligi için play-off oynama hakkı kazandı. İzmir ekibi, play-off yarı final etabındaki ilk maçında Bozüyük Belediyesi Eğitimspor’u 3-1’lik skorla geçerken, ikinci maçında ise Bolu Belediyespor’a set vermeden 3-0’la geçti.
İzmir ekibi, gruptaki son maçının öncesinde final etabına yükselmeye resmen hak jazandı.
Göztepe, yarın grubun üçüncü maçında 14.00’te İlbank ile karşılaşacak
Kaynak: İHA