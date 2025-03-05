Manisa FK'da Fatura Teknik Direktör Hakan Şapçı'ya Kesildi

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Manisa FK’da kötü gidişatın faturası Teknik Direktör Hakan Şapçı’ya kesildi. Manisa FK, Teknik Direktör Hakan Şapçı ile yollarını ayırdığını duyurdu. Kulüp tarafından yapılan resmi açıklamada, Şapçı ve ekibiyle karşılıklı anlaşılarak yolların ayrıldığı ifade edildi.

Manisa Süper Amatör Küme’de Manisaspor’u çalıştırırken, 24 Aralık 2024 tarihinde Manisa FK’nın başına geçen Hakan Şapçı, 11 mücadelede 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 7 mağlubiyet aldı.

Kaynak: İHA