Fenerbahçe Avrupa'da Avantajı Kaptı
CEV Şampiyonlar Ligi çeyrek finali ilk karşılaşmasında Fenerbahçe Medicana, bir diğer temsilcimiz VakıfBank'ı 3-0 yendi.
CEV Şampiyonlar Ligi çeyrek finali ilk mücadelesi Türk derbisine sahne oldu. Fenerbahçe Medicana deplasmanda VakıfBank’ı 3-0 mağlup etti.
Sarı-lacivertliler güçlü rakibini deplasmanda 3-0 mağlup ederek dikkat çeken bir avantaj elde etmiş oldu.
Karşılaşmanın setlerinde skor tablosu is şöyle oldu:
1. SET: VAKIFBANK 21-25 FENERBAHÇE
2. SET: VAKIFBANK 23-25 FENERBAHÇE
3. SET: VAKIFBANK 27-29 FENERBAHÇE
Kaynak: Haber Merkezi