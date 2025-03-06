Fenerbahçe Avrupa'da Avantajı Kaptı

CEV Şampiyonlar Ligi çeyrek finali ilk mücadelesi Türk derbisine sahne oldu. Fenerbahçe Medicana deplasmanda VakıfBank’ı 3-0 mağlup etti.

Sarı-lacivertliler güçlü rakibini deplasmanda 3-0 mağlup ederek dikkat çeken bir avantaj elde etmiş oldu.

Karşılaşmanın setlerinde skor tablosu is şöyle oldu:

1. SET: VAKIFBANK 21-25 FENERBAHÇE

2. SET: VAKIFBANK 23-25 FENERBAHÇE

3. SET: VAKIFBANK 27-29 FENERBAHÇE

Kaynak: Haber Merkezi