Rakibinden darbe alan basketbolcu böbreğini kaybetti

FIBA 2023 Dünya Kupası’ndaki Sırbistan-Güney Sudan maçında karnına aldığı darbeyle sakatlanan ve acil olarak hastaneye kaldırılan Borisa Simanic böbreklerinden bir tanesinin alınmasına karar verildi.

AMELİYATA GİRMİŞTİ

Simanic, darbeyi aldığı maçtan sonra hastaneye kaldırılmış ve kaldırıldığı hastanede ameliyat edilmişti. Sırbistan Basketbol Federasyonu’nun yaptığı açıklamada Simanic’in pazar günü bir ameliyat daha yaşadığı belirtildi. Borisa Simanic'in bir böbreği alındı.

‘ÖZÜR DİLİYORUM’

Simanic’in darbeyi aldığı pozisyondaki Güney Sudanlı oyuncu Nuni Omot’a maçtan sonra o pozisyon sorulmuştu: “Hastaneye kaldırıldığını duydum. Özür diliyorum, kasti kötü bir hareket yapmamıştım. Umarım kısa sürede iyileşir. Dua edeceğim. Kasti kötülükler yapan bir oyuncu değilim, hiç olmadım. Kalbimin en derinlerinden izleyen herkese ve özellikle de oyuncuya özür diliyorum.”