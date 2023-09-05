İşte Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi kadrosu

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi kadrosunu açıkladı. Halil Dervişoğlu, Leo Dubois ve Fredrik Midtsjö, Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi kadrosunda yer almadı.

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İşte Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi kadrosu

Geçtiğimiz sezonu şampiyon tamamlayan ve ön eleme maçları sonrası bu sezon Şampiyonlar Ligi gruplarında boy gösterecek olan Galatasaray, kadrosunu duyurdu.

Yeni transferler Davinson Sanchez ve Tanguy Ndombele kadroda yer alırken, Halil Dervişoğlu, Leo Dubois ve Fredrik Midtsjö kafileye dahil edilmedi.

Galatasaray'ın kadrosunda şu isimler yer aldı:

"Fernando Muslera, Günay Güvenç, Jankat Yılmaz, Angelino, Davinson Sanchez, Kaan Ayhan, Victor Nelsson, Emin Bayram, Abdülkerim Bardakcı, Kazımcan Karataş, Sacha Boey, Kerem Aktürkoğlu, Kerem Demirbay, Wilfried Zaha, Tete, Hakim Ziyech, Sergio Oliveira, Lucas Torreira, Tanguy Ndombele, Barış Alper Yılmaz, Dries Mertens, Mauro Icardi, Cedric Bakambu."

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