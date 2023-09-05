İspanya Kadın Milli Takımı'nın teknik direktörü Vidal görevden alındı

İspanya'da yaklaşık 8 yıldır İspanya Kadın Milli Futbol Takımı'nın teknik direktörü olan Jorge Vidal, takımını dünya şampiyonu yapmasının ardından sözleşmesinin uzatılacağı ve maaşının artırılacağı vaatlerine rağmen Rubiales olayından dolayı işinden oldu.

Sidney kentindeki Avustralya Stadı'nda 20 Ağustos'ta oynanan Dünya Kupası finalinde İngiltere'yi 1-0 yenerek şampiyon olan İspanya'da Futbol Federasyonu Başkanı Luis Rubiales'in kutlamalardaki uygunsuz hareketleri ve İspanyol futbolcu Jennifer Hermoso'yu dudağından öperek taciz etmesiyle ilgili tartışmalar devam ediyor.

FIFA Disiplin Kurulu tarafından hakkında soruşturma açılan ve geçici olarak görevden alınan Rubiales, İspanya'dan gelen tüm siyasi ve sosyal baskılara rağmen istifa etmemişti.

VİDAL DE ALKIŞLAYANLAR ARASINDA

Rubiales, 25 Ağustos'ta düzenlenen İspanya Futbol Federasyonunun (RFEF) olağanüstü genel kurul toplantısında yaptığı konuşmada da sol azınlık hükümetindeki bazı bakanları "sahte feministlikle" suçlayarak, istifa etmeyeceğini açıklamış ve o sırada salonda bulunan Vidal ve erkek milli futbol takımı teknik direktörü Luis de la Fuente'nin aralarında olduğu bazı kişilerce alkışlanmıştı.

De La Fuente, alkıştan dolayı kendisine yapılan tüm eleştirilerin haklı olduğunu savunup, özür dileyerek görevinde kalırken, aynı tavrı göstermeyen Vidal, Rubiales'e verdiği desteğin yarattığı baskıdan işini kaybetti.

Rubiales'in yerine RFEF Başkanlığı'na getirilen Pedro Rocha ile toplanan yönetim kurulu, Vidal'ın kadın milli futbol takımı teknik direktörlüğü ve sportif direktörlük görevlerinden alındığını duyurdu.

RFEF'in açıklamasında, Vidal için "2015-2023 yılları arasında İspanyol kadın futbolunun gelişimine önemli katkılar yapan teknik adam, İspanya'yı dünya şampiyonu yaptı ve FIFA sıralamasında üstlere çıkardı" ifadeleri kullanılarak, bundan sonraki sportif kariyerinde başarı dilendi.

RFEF ÖZÜR DİLEDİ: KESİN TAAHHÜT VERİYORUZ

Diğer yandan RFEF, Başkan Rocha'nın imzasıyla yayımladığı bir yazıda, "Rubiales olayının yaşattığı acı ve sıkıntıdan dolayı derin üzüntü ve utanç duyduklarını" belirtip, İspanyol toplumundan ve futbol dünyasından özür diledi.

Açıklamada, şu ifadeler öne çıktı:

"RFEF, milli takımımızı, futbolumuzu ve toplumumuzu lekeleyen olaylardan dolayı bir bütün olarak topluma ve futbol dünyasına derin üzüntülerini iletmek istiyor. Oluşan zarardan derin üzüntü duyuyoruz. RFEF olarak en içten şekilde özür diliyoruz ve bu tür olayların bir daha asla gerçekleşmeyeceğine dair kesin bir taahhüt veriyoruz."

2024 Avrupa Şampiyonası eleme maçları için kampa çağırılan İspanya Erkek Milli Futbol Takımı da dün bir açıklama yaparak, yaptığı hareketlerden dolayı Rubiales'i eleştirmişti.

Takım kaptanı Alvaro Morata tarafından okunan açıklamada, "Temsil ettiği kurumun gereklerini yerine getiremeyen Sayın Rubiales'in kabul edilemez ve değerlerimizden uzak olan davranışlarını reddediyoruz. Biz, sporun temsil ettiği değerlerin yanında kararlı ve net bir şekilde duruyoruz. İspanyol futbolu saygının, ilhamın, katılımın ve çeşitliliğin motoru olmalı ve hem saha içi hem de saha dışı davranışlarıyla örnek teşkil etmelidir" ifadeleri kullanılmıştı.