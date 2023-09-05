Hindistan'ın adı değişebilir! Yeni adı bakın ne olacak

Hindistan'ın isminin Bharat olarak değiştirilebileceği öne sürüldü. Kaynaklar, devlet yönetiminin bu yönde harekete geçebileceğini bildirdi.

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Hindistan'ın adı değişebilir! Yeni adı bakın ne olacak

Hindistan’da ülkenin adının Bharat olarak değiştirilmesi için çağrılar giderek artıyor.

Hindistan Anayasası şu anda ülkeden "Hindistan, yani Bharat..." olarak söz ediliyor ancak bunun yalnızca "Bharat" olarak değiştirilmesi yönünde artan bir talep olduğu bildirildi.

Anayasanın değiştirilmesi ve ülkenin adının Bharat olarak yeniden adlandırılması talep edilirken, ülkeden kaynaklar hükümetin bu yönde bir adım atabileceğini öne sürdü.

G20 Devlet Başkanları ve bakanların katılacağı akşam yemeği davetinde de "Bharat Başkanı"ndan.... ifadesi yer aldı.

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