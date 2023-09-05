Çin Seddi'ne kestirme yol kazdılar

Çin devlet yayın kuruluşu CCTV, 2 kişinin Çin Seddi'nde "geri dönüşü olmayan hasara" neden olduğunu duyurdu.

Son Güncelleme:
Çin Seddi'ne kestirme yol kazdılar

Çin Seddi'nde kestirme yol yapmak için kepçe kullanarak delik kazdıktan sonra iki kişi gözaltına alındı.

The Guardian'ın haberine göre, Şansi eyaleti polisi, Çin imparatorlarının inşa ettirdiği devasa yapının kalıntıları olan duvarın bir bölümünde kestirme yol kazmak için kullanılan makinelerin açtığı izleri takip etti.

Devlet medyasının bildirdiğine göre, şüpheliler sorgu sırasında yerel seyahat süresini kısaltmak amacıyla duvarda bir kestirme yol yapmak için kepçe kullandıklarını itiraf etti.

CCTV'den yapılan açıklamada, "Şu anda iki şüpheli yasalara uygun olarak gözaltına alınmış olup, olayla ilgili soruşturma devam etmektedir." denildi.

Etiketler
Çin
Son Güncelleme:
Putin'in Erdoğan için verdiği ziyafetin menüsü ortaya çıktı: 'Kuş sütü' bile var Putin'in Erdoğan için verdiği ziyafetin menüsü ortaya çıktı: 'Kuş sütü' bile var
Turşuya lezzet katan tüyo! Kıtır kıtır olmasını sağlayan aşçı sırrı Turşuya lezzet katan tüyo! Kıtır kıtır olmasını sağlayan aşçı sırrı
Türkiye'den AB'ye yapılan iltica başvurularının kabul oranında büyük düşüş! Başvuru sayısı da arttı Türkiye'den AB'ye yapılan iltica başvurularının kabul oranında büyük düşüş!
Berna Laçin yine çileden çıktı! Yaptığı kıyma paylaşımı birilerini çok kızdıracak Berna Laçin yine çileden çıktı! Yaptığı kıyma paylaşımı birilerini çok kızdıracak
ÇOK OKUNANLAR
Son anket açıklandı: 14 Mayıs sonrası AKP ve MHP'nin oyları arttı mı azaldı mı? Son anket açıklandı: 14 Mayıs sonrası AKP ve MHP'nin oyları arttı mı azaldı mı?
Her sabah seks yapmak isteyeceksiniz: Cinsel ilişkinin sabah saatinde müthiş faydası ortaya çıktı Her sabah seks yapmak isteyeceksiniz: Cinsel ilişkinin sabah saatinde müthiş faydası ortaya çıktı
Yılın en çok satan otomobilleri belli oldu: Hangi model kaç adet sattı? Yılın en çok satan otomobilleri belli oldu: Hangi model kaç adet sattı?
Prof. Mehmet Ceyhan, belirtileri sıralayarak uyardı: "Türkiye'ye girmemesi mümkün değil" Prof. Mehmet Ceyhan, belirtileri sıralayarak uyardı
AKP'de Erdoğan sonrası dönem senaryoları: "Bu üç ismin bir hesabının olduğu kesin" AKP'de Erdoğan sonrası dönem senaryoları