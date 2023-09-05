Türkiye'den AB'ye yapılan iltica başvurularının kabul oranında büyük düşüş! Başvuru sayısı da arttı

AB İltica Dairesi'nin verileri, Avrupa ülkelerine Türkiye'den yapılan iltica başvurularının kabul oranında büyük düşüş yaşandığını ortaya koydu.

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Türkiye'den AB'ye yapılan iltica başvurularının kabul oranında büyük düşüş! Başvuru sayısı da arttı

Avrupa Birliği (AB) İltica Dairesi’nin son açıkladığı verilere göre, Türkiye’den Avrupa ülkelerine yapılan iltica başvuru sayısında kabul oranı düştü.

Verilere göre, Türkiye'den başvuru sayısı mayısta bir önceki yıla göre üçte iki oranında artarken kabul oranı yüzde 41'den yüzde 27'ye geriledi.

DW Türkçe’nin aktardığına göre, Avrupa Birliği İltica Dairesi (EUAA), bu yılın ilk yarısından itibaren iltica rakamlarını açıkladı. 2023 Ocak ayından Haziran ayına kadar 27 AB ülkesinde İsviçre ve Norveç'e yapılan iltica başvurularının sayısı 519 bin vakada başvurularda bir önceki yılın aynı belirtilere göre yüzde 28'lik artış kaydedildi.

AB’ye yapılan iltica başvurularında başı Suriyeliler ve Afganlar çekerken, onları Venezuela, Türkiye, Kolombiya, Bangladeş ve Pakistan izledi.

İltica Dairesi’nin verilerinde Suriyel,ler ve Afganların kabul oranının arttığı görülürken, Türkiye’den yapılan başvurusu sayısının artmasına rağmen kabul oranında büyük düşüş görüldü.

2023'ün ilk altı ayında Türkiye'den yapılan başvurular, 34 bin 25 kişiyle AB'ye yapılan toplam başvuruların yüzde 7'sini oluşturdu.

Başvuruların çoğunun ise Almanya’ya yapıldığı bildirildi.

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