Bakan Yerlikaya'dan X'teki (Twitter) trol hesaplara ilişkin açıklama

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından, 27 Ağustos - 3 Eylül tarihleri arasında X'ten (Twitter) yapılan paylaşımlara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Yerlikaya, "32 milyon 516 bin 432 hesaptan 275 milyon 762 bin 77 paylaşım yapıldığı, paylaşım yapan hesapların ise yüzde 26'sının bilgisayarlar tarafından yönetilen bot hesaplar olduğu anlaşıldı. Bu paylaşımların yüzde 43'ünün negatif ve spekülatif olduğu tespit edildi" ifadelerini kullandı.

"ÇABALARINI BOŞA ÇIKARACAĞIZ"

Sosyal medya üzerinden yapılmaya çalışılan algı çabalarının farkında olduklarını ifade eden Yerlikaya, "Bot hesaplar üzerinden hesap yapanların çabalarını boşa çıkartacaklarını" belirtti. Yerlikaya, siber suçlar ve dezenformasyonla mücadelenin kesintisiz devam edeceğini vurguladı.

Kaynak: Gerçek Gündem