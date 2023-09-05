İddia: Sincan Kadın Cezaevi'nde gardiyan 'uyuz salgını var, çamaşır uyarısı dışında bir önlemimiz yok' dedi

Ankara Sincan Kadın Kapalı Cezaevi'nde uyuz salgını başladığı, cezaevinin yemek dağıtımı, temizlik, çöp toplama ve kantin işlerinde çalıştırılan adli tutukluların kaldığı koğuşta başlayan uyuz salgınının birçok kişiye bulaştığı belirtildi. Birçok tutuklu karantinaya alınırken, yemek dağıtımı gibi işleri yapan tutukluların yerine yenilerinin getirildiği ifade edildi.

Mezopotamya Haber Ajansı'nda yer alan iddiaya göre, salgına dair ilk süreçte açıklama yapmayan cezaevi idaresi, herhangi bir önlem de almadı. Haftalık olarak tutuklulardan çamaşır filesi toplayan gardiyanın "Cezaevinde uyuz salgını var. İsterseniz kıyafetlerinizi vermeyin. Sonuçta tüm kıyafetler aynı makinada yıkanıyor" dediği öne sürüldü. Buna göre salgına ilişkin herhangi bir önlem alınıp alınmadığı sorulan gardiyan, "Şu an için çamaşır uyarısı dışında bir önlemimiz yok" yanıtı verdi.

'TUTUKLUYA TESTSİZ TEŞHİS'

Haberde şunlar kaydedildi:

"Bu süreçte sırtında yara çıkan bir siyasi tutukluya ise götürüldüğü Sincan Cezaevi Kampüs Hastanesi’nin cildiye bölümü doktoru tarafından sadece yaraya bakılarak test yapılmadan uyuz teşhisi konuldu. Tutuklu ve koğuşundaki tutuklular, 1 hafta karantinada tutularak hiçbir aktiviteye çıkartılmadı. Ardından yapılan testte uyuz olmadığı ortaya çıktı. Tutuklu kendisine test uygulamadan teşhis koyan doktor hakkında suç duyurusunda bulundu.

'HİJYENE DİKKAT EDİLMİYOR'

Ortaya çıkan salgına rağmen cezaevindeki hijyene dikkat edilmiyor. Tutuklulara hijyen malzemesi vermeyen idare, kantinde de sınırlı sayıda ürünü (çamaşır suyu, bulaşık-çamaşır deterjanı) fahiş fiyata satıyor. Musluklardan ise kirli su akıyor.

TUTUKLARIN HEYET TALEBİ

Tabip odası ve insan hakları örgütlerine çağrıda bulunan tutuklular, konunun soruşturulmasını ve hijyenik bir ortamın sağlanması için cezaevine heyet gönderilmesini talep etti."