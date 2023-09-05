Almanya'dan gelen dayı, 10 yaşındaki çocuğa cinsel istismarda bulundu!

İstanbul Sarıyer’de bulunan akrabalarını ziyarete gelen Iraklı Ayad Moriasy, misafir olarak geldiği evde, 10 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu gerekçesi ile tutuklandı. 30 yılı aşkın bir süredir Almanya’da kütüphane memuru olarak çalıştığını söyleyen Moriasy’a 12 yıl 6 ay hapis cezası verildi. Suçlamayı kabul etmeyen Moriasy, “Babası 10 bin euro istemişti. Vermeyince iftira attılar” dedi.

Halk TV'den Dinçer Gökçe'nin haberine göre; İstanbul 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın gerekçeli kararına göre, olay geçen yıl martta yaşandı. Sarıyer’de yaşayan Iraklı M.A.’nın Almanya’da yaşayan dayısı Ayad Moriasy (63), geçen yıl kendilerini ziyarete geldi. Almanya’nın Münih kentinde 29 yıldır kütüphane memuru olarak çalışan Moriasy, dosyaya göre, Z.A. (39) ve M.A. (39) çiftinin 10 yaşındaki kızları L.E.A.’yı en az üç kez istismar etti.

L.E.A.’nın, yaşadıklarını anne Z.A.’ya anlatması ile olay ortaya çıktı. Anne A., olayın ortaya çıktığı gün karakola giderek akrabaları Moriasy’den şikâyetçi oldu.

İfadesi alınan Morisy, geçen yıl 24 Mart’ta tutuklandı. Yargılaması tutuklu bir biçimde devam eden Moriasy suçlamaları reddetti. Baba M.A.’nın, kendisinden 10 bin euro istediğini, parayı vermediği için iftira atıldığını öne süren Moriasy, “M.’nin evine geldikten sonra, yani 21 Mart 2022 günü benden 10 bin euro para istemişti. Ben de param olmadığını söylemiştim. O yüzden bana iftira attıklarını düşünüyorum. Kızı L.E.A.’nın iddia ettiği gibi evde bulunduğum sırada kesinlikle böyle bir temas veya kendisine karşı bir yaklaşımım olmamıştır. Mağdur çocuk yalan söylemektedir. Ben kendisini taciz etmedim. Suçsuzum. Yunanistan'a giderken yakalandım” diye konuştu.

Yapılan yargılama sonrası mahkeme Moriasy’e, "çocuğun cinsel istismarı" suçundan 12 yıl 6 ay hapis cezası verdi. Karara geçen günlerde itiraz edildi. Dosyanın İstinaf incelemesi ise sürüyor. Moriasy’in tutukluluk halinin ise devamı yönünde karar verildi.