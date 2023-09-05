İki şehir arası uçuşlar başlıyor: Bakan Uraloğlu tarihi duyurdu

Rize-İzmir uçuşları başlıyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu konu ile ilgili açıklamalarda bulundu. Bakan Uraloğlu ilk uçuşun 18 Eylül Pazartesi günü başlayacağını söyledi.

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İki şehir arası uçuşlar başlıyor: Bakan Uraloğlu tarihi duyurdu

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Rize il koordinasyon toplantısı sonrasında açıklamalarda bulundu.

Bakan Uraloğlu, Rize-İzmir uçuşlarının başlatılacağını duyurdu. Uraloğlu, “İlk sefer 18 Eylül’de yapılacak. Ekim ayından itibaren her cumartesi Rize-İzmir arasında uçuşlar devam edecek. Kasım ayından itibaren de bu uçuşları haftada iki sefere çıkarmayı planlıyoruz” dedi.

Bölgedeki altyapı ve ulaşım projelerine ilişkin olarak Bakan Uraloğlu, İyidere Lojistik Liman projesinin önemine vurgu yaptıktan sonra projede gelinen aşamayla birlikte faaliyete alınacağı tarihi açıkladı.

Bakan Uraloğlu, konuşmasının devamında şu ifadelere yer verdi:

“Bu limanımız Doğu Karadeniz Bölgesi, Avrupa ve Orta Asya’ya açılan Kafkasya Koridoru üzerindeki konumu ile stratejik öneme sahiptir. Kafkas ülkeleri ve orta doğu ülkeleri arasındaki potansiyel trafikten kaynaklanacak kombine taşımacılık zincirinin aktarma merkezi olacaktır. Yılda 3 milyon ton genel kargo, 8 milyon ton dökme yük, 100 bin TEU konteyner ve 100 bin araçlık Ro-Ro kapasitesi ile Karadeniz Havzası’nda büyük tonajlı gemilerin yeni adresi olacaktır.

YÜZDE 27 İLERLEME KAYDETTİK

Özellikle İran’ın kuzey eyaletlerinin Dubai Limanlarını kullanarak yaptığı 25 milyar dolarlık ithalatını bir aydan 15 güne indiren bir alternatif olması çok büyük bir avantajdır. Bu özelliğiyle bölgenin ve ülkemizin deniz ticaretinden aldığı paya büyük katkı sağlayacaktır. Proje genelinde yaklaşık yüzde 27 ilerleme kaydettik.

İnşallah, 2026 yılı içerisinde projemizi faaliyete geçireceğiz. Faaliyete girmesiyle ilk etapta 600 kişiye istihdam sağlayacağız. Zamanla bu istihdam sayısının daha da artacağını öngörüyoruz. Bu liman, Rize’nin geleceğine vurulan bir mühür olduğunu düşünüyorum.”

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