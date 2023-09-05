Eşini ve kayınvalidesini öldürdükten sonra intihar eden erkeğin kan donduran WhatsApp paylaşımları ortaya çıktı

Edinilen bilgiye göre, olay akşam saatlerinde Yenimahalle'de meydana geldi. İddiaya göre, boşanma aşamasındaki kocası H.K.'nın bir süredir öldürmekle tehdit ettiği Özlem Küçükyılmaz polise şikayette bulunarak, cep telefonuna KADES uygulamasını indirdi. Polisin “Elektronik kelepçe takalım, size yaklaşmasın” diye uyardığı Özlem Küçükyılmaz, iddiaya göre bu teklifi kabul etmedi. Özlem Küçükyılmaz ve annesi Nazife Çetinkök akşam birlikte evlerine giderken kendilerini adım adım takip eden katil zanlısı koca, av tüfeğiyle kurşun yağdırdı. Olay sonrası kamyona binerek kaçan H.K., Sanayi Sitesi yakınlarında kamyonunu bırakarak ortadan kayboldu. Olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü ekipleri olay yerinde delil topladı. Anne ve kızının cansız bedenleri, cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından otopsi için hastane morguna kaldırılacak. Öte yandan İl Emniyet Müdürü Mehmet Ali Hasan Köse de olay yerine gelerek bilgi aldı.

16 YIL ÖNCE İLK EŞİNİ DE ÖLDÜRMÜŞ

H.K.'nın yaklaşık 16 yıl önce de ilk eşini öldürmekten cezaevine girdiği öğrenildi. 7 yıl cezaevinde kaldıktan sonra tahliye olan katil zanlısının bir süre önce de KADES uygulaması üzerinden eşinin şikayetiyle ihbar edildiği ve şiddet uyguladığı gerekçesi ile 1 hafta cezaevinde kaldıktan sonra salındığı öğrenildi.

PAYLAŞIMLARI ORTAYA ÇIKTI

Yenimahalle Kandil Sokak'ta boşanma aşamasındaki eşi Özlem Küçükyılmaz ile kayınvalidesi Nazife Çetinkök'ü tüfekle öldüren Hasan Küçükyılmaz'ın intihar etmeden önce yaptığı paylaşımlar ortaya çıktı.

Küçükyılmaz, WhatsApp durumunda yaptığı paylaşımda, kendisinin 5 Eylül tarihinde hayatta olmayacağını ifade ediyor.

Zanlı, ses kaydı paylaşımında da eşi için "Ölmesi gerekiyordu, öldü. Namus çok güzel bir şey, sahip çıkacaksın. İşte böyle asfaltta cenazen kalır. Biraz sonra da ben kendimi öldüreceğim. Ahirette hesap soracağım sana. 10 parmağım yakanda olacak. Şimdi yaptığın şerefsizliklerin bedelini ödedin. Annen de ödedi. Sana benimle oynama oyuncak olursun dedim” ifadelerini kullanıyor.

Kaynak: İHA