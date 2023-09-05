Turhan Çömez, elini sıkmayan Bilal Erdoğan'a 'göz testi' yaptı

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ve Karesi Belediyesi'nin ev sahipliğini yaptığı "63. Geleneksel Kurtdereli Mehmet Pehlivan Yağlı Güreşleri" finali önceki gün gerçekleştirildi.

AKP milletvekilleri Hulusi Akar ile Vahit Kirişçi, İYİ Parti Milletvekili Turhan Çömez, CHP Balıkesir Milletvekili Serkan Sarı, CHP Yerel Yönetimlerden Sorumlu CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın, Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın oğlu Bilal Erdoğan, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu Başkanı İbrahim Türkiş, Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Karesi Belediye Başkanı Dinçer Orkan ile çok sayıda Balıkesirli güreşleri izledi.

ELİNİ SALLADI

Bilal Erdoğan karşılaşmaları izlemeye gelen İYİ Partili ve CHP'li isimlerle tokalaşırken aynı zamanda babasının eski doktoru olan İYİ Parti Milletvekili Turhan Çömez ile tokalaşmadı. Ahmet Akın'ın elini sıkan Erdoğan, Çömez'in elini havada bıraktı. Bir süre bekleyen Çömez, daha sonra tepki olarak elini birkaç kez Bilal Erdoğan'ın yüzünün önünde salladı.

Çömez daha sonra Hulusi Akar ile el sıkıştı.

Haberi aktaran Sözcü TV spikeri ise görüntüler üzerine, "Çömez, bir doktor olarak, acaba gözlerinde bir problem var mı diye bir işaret yaptı sanıyorum" esprisini yaptı.

BAŞPEHLİVAN ALİ GÜRBÜZ OLDU

Öte yanda baş boyunda Orhan Okulu'yu mağlup eden Hüseyin Gümüşalan ile Yusuf Can Zeybek'i yenen Ali Gürbüz, finale çıktı.



Ali Gürbüz, final müsabakasında rakibi Hüseyin Gümüşalan'ı puanlama bölümünde "tuş" ederek altın kemerin sahibi oldu ve Kurtdereli Yağlı Güreşleri'nde başpehlivanlığı kazandı.