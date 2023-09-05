Yeni Akit ne yapacağını şaşırdı: Ukrayna’nın yeni bakanını önce övdüler sonra FETÖ’cü ilan ettiler

AKP'ye yakın Yeni Akit gazetesi, Ukrayna'nın yeni savunma bakanının Kırım Türkü olmasıyla övündü. Atamanın üzerinden 2 geçtiğinde ise bu kez FETÖ'cü ve ABD piyonu ilan etti.

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Yeni Akit ne yapacağını şaşırdı: Ukrayna’nın yeni bakanını önce övdüler sonra FETÖ’cü ilan ettiler

GERÇEK GÜNDEM - İktidara yakın Yeni Akit gazetesi, Ukrayna’nın yeni Savunma Bakanı konusunda ne yapacağını adeta şaşırdı.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, geçen günlerde Savunma Bakanlığı’na Kırım Türkü olan Rüstem Umerov’u atadı. Yeni Akit gazetesi, Ukrayna Cumhurbaşkanının bu hamlesinden memnuniyetini başlığına yansıttı. Yeniakit.com.tr’de Ukrayna’nın yeni Savunma Bakanı’nın haberi “Zelenskiy bir Türk’ü savunma bakanı olarak atadı” başlığı ile girildi.

Yeni Akit ne yapacağını şaşırdı: Ukrayna’nın yeni bakanını önce övdüler sonra FETÖ’cü ilan ettiler - Resim : 1

NE YAPACAKLARINI ŞAŞIRDILAR FETÖ’CÜ İLAN ETTİLER

Bugün ise Yeni Akit’in tavrı Kırım Türkü Umerov’a birden tersi döndü.

AKP’ye yakınlığı ile bilinen Yeni Akit, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Soçi’de Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’le görüşmesinin ardından Umerov’a bu kez ateş püskürdü.

Gazetede yer alan ‘ABD Ukrayna’da FETÖ’cüyü sahaya sürdü’ başlıklı haberde, Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelensky ABD piyonu ilan edilirken, yeni Savunma Bakanı Rüstem Umerov’un da FETÖ okullarına danışmanlık yaptığını öne sürdü.

Yeni Akit ne yapacağını şaşırdı: Ukrayna’nın yeni bakanını önce övdüler sonra FETÖ’cü ilan ettiler - Resim : 2

Umerov’un FETÖ okullarında danışmanlık yaptığı tarih aralığının ise 1999-2004 yılları arasında olması dikkat çekti. Söz konusu tarihte AKP yeni iktidara gelmiş FETÖ’yle ilişkilerini güçlü tutmuştu.

Kaynak: Gerçek Gündem

Etiketler
ABD Ukrayna Yeni Akit Rusya Recep Tayyip Erdoğan FETÖ
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