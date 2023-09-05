Küba açıkladı: Rus şebeke Kübalıları Ukrayna'ya karşı savaşmaya götürmeye çalışmış

Küba, Rus bir insan kaçakçılığı ağının Kübalıları Ukrayna'ya karşı savaşmak için götürmeye çalıştığını açıkladı.

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Küba açıkladı: Rus şebeke Kübalıları Ukrayna'ya karşı savaşmaya götürmeye çalışmış

Rusya ve Ukrayna arasındaki savaş sürerken, Küba Dışişleri Bakanlığı, Küba vatandaşlarını Rusya saflarında savaştırmak üzere yasa dışı bir insan kaçakçılığı ağının ortaya çıkarıldığını açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada Rusya'da yaşayan Küba vatandaşlarının, Ukrayna'daki askeri operasyonlara katılmak üzere Rusya merkezli ağın çökertilmesi için çaba harcandığı vurgulanırken, mağdur olan insanlar arasında Küba'da yaşayanların da bulunduğu bildirildi.

KÜBA'DAKİ SORUMLULAR HAKKINDA SORUŞTURMA AÇILDI

Küba Dışişleri Bakanlığı, Küba'nın sorumluları hakkında cezai kovuşturma başlattığını bildirerek, Havana'nın "paralı askerliğin" her türüne karşı olduğunu ve Ukrayna Savaşı'na katılmadığını dile getirdi.

Küba Dışişleri Bakanı Bruno Rodriguez, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, yasaların tüm gücü ile insan ticaretine karşı mücadele ettiğini vurgulayarak "Küba vatandaşlarını paralı asker olarak kazanmak ve bir ülkede karşı silahlandırmak için insan ticaretine herhangi bir şekilde karışmış" herkese karşı gerekli adımları atacaklarını belirtti.

Etiketler
Rusya Ukrayna Rusya - Ukrayna savaşı
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