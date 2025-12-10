PSG Uçağında Panik! Futbolcuları Taşıyan Uçak...

Paris Saint-Germain akımını Şampiyonlar Ligi maçı için Bilbao’ya taşıyan uçak şiddetli rüzgar nedeniyle piste yan iniş yaptı.

PSG Uçağında Panik! Futbolcuları Taşıyan Uçak...
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Şampiyonlar Ligi’nde oynanacak Athletic Bilbao- Paris Saint-Germain (PSG) maçı öncesi PSG kafilesini taşıyan uçak, şiddetli rüzgar nedeniyle zor anlar yaşadı.

Dün maç için İspanya’nın Bilbao kentine gelen uçak, şiddetli rüzgar nedeniyle Bilbao Havalimanı’na yan iniş yapmak zorunda kaldı.

PSG Uçağında Panik! Futbolcuları Taşıyan Uçak... - Resim : 1

Zorlu iniş sırasında herhangi bir olumsuz durum yaşanmadığı bildirildi.

Fenerbahçe’ye Emlak Konut Piyangosu… Ekspertizin Tam 12 Katı! Rekor Satışla Kasasını DoldurduFenerbahçe’ye Emlak Konut Piyangosu… Ekspertizin Tam 12 Katı! Rekor Satışla Kasasını DoldurduEkonomi
Galatasaray, Monaco'dan da Mağlup AyrıldıGalatasaray, Monaco'dan da Mağlup AyrıldıSpor

Kaynak: İHA

Etiketler
PSG Uçak
Gözaltındayken Rahatsızlanmıştı! Ahmet Çakar'ın Sağlık Durumu Hakkında Flaş Gelişme Gözaltındayken Rahatsızlanmıştı! Çakar Hakkında Flaş Gelişme
Galatasaray, Monaco'dan da Mağlup Ayrıldı Galatasaray, Monaco'dan da Mağlup Ayrıldı
Altın Borcu Verenler Dikkat! Bu Süre Zarfını Aşanlar Parasını Bir Daha Geri Alamayacak: Mutlaka Bunu Yaptırın Altın Borcu Verenler Dikkat! Bu Süreyi Aşanın Parası Yanacak
Icardi Galatasaray'dan Ayrılacak Mı? Beklenen Resmi Açıklama Geldi: Okan Buruk... Takımdan Ayrılıyor Mu? Resmi Açıklama Geldi
ÇOK OKUNANLAR
Şener Üşümezsoy ve Naci Görür Aynı Bölgede Alarm Verdi! Büyük Deprem Kapıda Şener Üşümezsoy ve Naci Görür Aynı Bölgede Alarm Verdi! Büyük Deprem Kapıda
SGK'dan Milyonlara Nefes Aldıracak Karar: 5 Gün Sonra Tüm Türkiye'de Ücretsiz Olacak SGK'dan Milyonlara Nefes Aldıracak Karar: 5 Gün Sonra Tüm Türkiye'de Ücretsiz Olacak
Eski Habertürk TV Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Akif Ersoy İle Birlikte 'Uyuşturucu' Soruşturmasında Gözaltındaki Diğer İsimler Belli Oldu Mehmet Akif Ersoy İle Birlikte 'Uyuşturucu' Soruşturmasında Gözaltındaki Diğer İsimler Belli Oldu
Güllü'nün Kızı Tuğyan Ülkem Gülter Kaçarken Yakalandı! Gözaltı Sayısı 4'e Yükseldi Güllü'yü Kızı mı Öldürdü? Gözaltı Sayısı Yükseldi
İşe Her Gün Erken Gidenler Yandı: Mahkemeden Şoke Eden Karar İşe Her Gün Erken Gidenler Yandı: Mahkemeden Şoke Eden Karar