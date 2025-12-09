Galatasaray-Monaco Maçında İlk Düdük Çaldı
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray-Monaco karşılaşması saat 23.00 itibarıyla başladı.
Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin altıncı haftasında deplasmanda Fransa Ligi temsilcisi Monaco'ya konuk oluyor.
İLK 11'LER
Monaco: Hradecky, Vanderson, Kehrer, Salisu, Henrique, Camara, Zakaria, Akliouche, Minamino, Golovin, Balogun.
Galatasaray: Uğurcan, Sallai, Sanchez, Abdülkerim, Jakobs, Torreira, Sara, Sane, İlkay, Barış Alper, Osimhen.
