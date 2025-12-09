İşte Galatasaray-Monaco Maçındaki İlk 11'ler

Heyecanla beklenen Monaco Galatasaray maçı için geri sayım başladı. UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 6. haftasında Galatasaray, deplasmanda Monaco ile karşılaşacak. Karşılaşmada Hollanda Futbol Federasyonundan hakem Danny Makkelie düdük çalacak.

İşte Galatasaray-Monaco Maçındaki İlk 11'ler
Galatasaray'ın 11'i şu şekilde:

Uğurcan, Sallai, Sanchez, Abdülkerim, Jakobs, İlkay, Torreira, Sara, Sane, Barış, Osimhen.

