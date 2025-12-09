İşte Galatasaray-Monaco Maçındaki İlk 11'ler
Heyecanla beklenen Monaco Galatasaray maçı için geri sayım başladı. UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 6. haftasında Galatasaray, deplasmanda Monaco ile karşılaşacak. Karşılaşmada Hollanda Futbol Federasyonundan hakem Danny Makkelie düdük çalacak.
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült
Galatasaray'ın 11'i şu şekilde:
Uğurcan, Sallai, Sanchez, Abdülkerim, Jakobs, İlkay, Torreira, Sara, Sane, Barış, Osimhen.
AYRINTILAR GELİYOR...
Kaynak: Haber Merkezi
Son Güncelleme: