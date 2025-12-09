A Milli Takım, Romanya ile İstanbul'da Karşılaşacak
A Milli Takım Dünya Kupası Elemeleri play-off turu yarı finalindeki Romanya maçını İstanbul'da oynayacak.
A Milli Takım'ın 2026 FIFA Dünya Kupası Elemeleri play-off turu yarı finalindeki Romanya maçını, İstanbul'da oynayacağı açıklandı.
Türkiye Futbol Federasyonunun açıklamasına göre Tüpraş Stadı'nın ev sahipliğindeki karşılaşma, 26 Mart 2026 Perşembe günü, saat 20.00'de başlayacak.
4. KEZ TÜPRAŞ STADI'NDA
Ay-yıldızlılar, geçmişte 67 maça çıktığı İnönü Stadı'nın yerine inşa edilen Tüpraş Stadı'na, play-off turu yarı finalindeki Romanya mücadelesiyle 4. kez ayak basacak.
İnönü Stadı'ndaki ilk maçında 30 Mayıs 1948 tarihinde Avusturya ile karşılaşan milliler, 1-0 yenilirken 3 Mart 2010 tarihindeki son mücadelesinde Honduras'ı, 2-0 mağlup etti.
