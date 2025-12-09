A Milli Takım, Romanya ile İstanbul'da Karşılaşacak

A Milli Takım Dünya Kupası Elemeleri play-off turu yarı finalindeki Romanya maçını İstanbul'da oynayacak.

Son Güncelleme:
A Milli Takım, Romanya ile İstanbul'da Karşılaşacak
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

A Milli Takım'ın 2026 FIFA Dünya Kupası Elemeleri play-off turu yarı finalindeki Romanya maçını, İstanbul'da oynayacağı açıklandı.

Türkiye Futbol Federasyonunun açıklamasına göre Tüpraş Stadı'nın ev sahipliğindeki karşılaşma, 26 Mart 2026 Perşembe günü, saat 20.00'de başlayacak.

4. KEZ TÜPRAŞ STADI'NDA

Ay-yıldızlılar, geçmişte 67 maça çıktığı İnönü Stadı'nın yerine inşa edilen Tüpraş Stadı'na, play-off turu yarı finalindeki Romanya mücadelesiyle 4. kez ayak basacak.

İnönü Stadı'ndaki ilk maçında 30 Mayıs 1948 tarihinde Avusturya ile karşılaşan milliler, 1-0 yenilirken 3 Mart 2010 tarihindeki son mücadelesinde Honduras'ı, 2-0 mağlup etti.

Fenerbahçe'nin Kasasına 8 Milyar TL Giriyor: Rizespor Başkanı'na SatıldıFenerbahçe'nin Kasasına 8 Milyar TL Giriyor: Rizespor Başkanı'na SatıldıSpor
Okan Buruk'tan Monaco Maçı Öncesi Olay Açıklama! 'Tamamen Çaresizim'Okan Buruk'tan Monaco Maçı Öncesi Olay Açıklama! 'Tamamen Çaresizim'Spor

Kaynak: AA

Etiketler
A Milli Takım Türkiye Futbol Federasyonu
Son Güncelleme:
Türk Futbolunda 'Bahis' Depremi! İbrahim Hacıosmanoğlu'ndan Kritik Açıklamalar 'Girdiğimiz Yoldan Geri Dönmeyeceğiz, Suçlar Örtbas Edildi'
Fenerbahçe'nin Kasasına 8 Milyar TL Giriyor: Rizespor Başkanı'na Satıldı Fenerbahçe'nin Kasasına 8 Milyar TL Giriyor: Rizespor Başkanı'na Satıldı
Hükümet Düğmeye Bastı! TBMM’den Tarihi Karar: Milyonlarca Vatandaşın Borcu Tek Kalemde Siliniyor Tarihi Karar! Milyonlarca Vatandaşın Borcu Tek Kalemde Siliniyor
Beşiktaş’ta Ortalık Karıştı! Hülya Avşar’dan Çarpıcı Sergen Yalçın Çıkışı: Tam Destek Verdi Ortalık Karışık! Çarpıcı Sergen Yalçın Çıkışı
ÇOK OKUNANLAR
Disipline Sevk Edilmişti: İhracı İstenen CHP'li Hasan Ufuk Çakır Partisinden İstifa Etti İhracı İstenen CHP'li Vekil Partisinden İstifa Etti
İstanbul’da Sokak Ortasında Dehşet! Park Yeri Kavgası Can Aldı İstanbul’da Sokak Ortasında Dehşet! Park Yeri Kavgası Can Aldı
Otellerde Yeni Dönem! Kurallar Değişti, Bunu Sakın Yapmayın Otellerde Yeni Dönem! Kurallar Değişti, Bunu Sakın Yapmayın
Antalya'da Bir Deprem Daha Antalya'da Bir Deprem Daha
Türk Futbolunda 'Bahis' Depremi! İbrahim Hacıosmanoğlu'ndan Kritik Açıklamalar 'Girdiğimiz Yoldan Geri Dönmeyeceğiz, Suçlar Örtbas Edildi'