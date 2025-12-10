Fenerbahçe’ye Emlak Konut Piyangosu… Ekspertizin Tam 12 Katı! Rekor Satışla Kasasını Doldurdu

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Fenerbahçe Spor Kulübü, Emlak Konut GYO iş birliğiyle İstanbul Ataşehir Küçükbakkalköy’de bulunan 26 bin 250 metrekarelik arsasını gelir paylaşımı modeli üzerinden ihaleye çıkardı. Toplam 32 firmanın yarıştığı ihale, en yüksek teklifi veren Turgut Müt. San. ve Tic. A.Ş. tarafından kazanıldı. Arsaya 46 milyar TL değer biçildi.

KULÜP KASASINA 16,5 MİLYAR TL GİRECEK

İş birliği protokolü gereği satıştan elde edilen gelirin yüzde 80’i Fenerbahçe ile Akfin Gayrimenkul Değerlendirme A.Ş.’ye, yüzde 20’si ise Emlak Konut GYO’ya aktarılacak. Bu paylaşım sonucunda Fenerbahçe–Akfin ortaklığı 16 milyar 560 milyon TL gelir elde edecek.

EKSPERTİZ DEĞERİNİN 12 KATI

İhale öncesi arsanın ekspertiz değeri 3 milyar 806 milyon 250 bin TL olarak belirlenmişti. İhalenin 46 milyar TL ile sonuçlanması, arsanın yaklaşık 12 katı bedelle alıcı bulduğu anlamına geliyor. Ortaklık payına düşen 20 milyar 700 milyon TL’lik gelir, ekspertiz değerinin 5,44 katına ulaşmış oldu.

Kaynak: Haber Merkezi