Peri masalı olur mu? Rüştü Reçber'in oğlu İngiltere'de forma giyecek

Türkiye'nin futbolun beşiği İngiltere'ye gönderdiği son futbolcu bir efsanenin oğlu. Bir dönem A Milli Takım'ın değişmez eldiveni olan Fenerbahçe ve Beşiktaş formalarını giyen Rüştü Reçber'in oğlu Burak Reçber, futbol yaşantısını artık futbolun beşiğinde devam edecek.

Rüştü Reçber de dünya devi Barcelona'da 2003-2004 sezonunda oynamış ancak istediği kadar süre alamayınca Fenerbahçe'ye geri dönmüştü.

16 YAŞINDA AMA DAHA ŞİMDİDEN GALATASARAY VE FENERBAHÇE FORMASI GİYDİ

Rüştü Reçber, Fenerbahçe'nin 100. yılında şampiyonluğu ulaşırken doğan Burak Reçber, İngiltere'nin köklü kulüplerinden Queens Park Rangers ile akademik olarak "tam burslu şekilde" 16 yaş takımı ile 2 yıllık sözleşme imzaladı. Reçber'i, babası Rüştü Reçber ve annesi Işıl Reçber de imza töreninde yalnız bırakmadı.

Sol açık ve santrfor mevkiinde oynayan Burak Reçber, küçük yaşlarda Galatasaray'da futbola başladı. 2018'de Fenerbahçe U-12 takımına transfer olan genç futbolcu, o dönem sosyal medyadan yaptığı "Ben küçüklükten beri Fenerbahçeliyim" mesajıyla sarı kırmızı taraftarlarının tepkisini çekmişti.

U16 MİLLİ TAKIMI'NA ÇAĞRILDI, AZERBAYCAN'A KARŞI MİLLİ FORMAYI GİYDİ

1 Eylül 2022'den beri Londra Queens Park Rangers ile antrenmanlara çıkan Burak Reçber, 27 Eylül ve 30 Eylül 2022'de Azerbaycan'la oynanan milli maçlar için U-16 milli takımına çağrıldı. 3-1 Türkiye'nin galibiyetiyle biten ilk maçta oynayan genç Reçber, gol atamadı.

Kaynak: Gerçek Gündem