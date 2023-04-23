1. Lig'de ipi Samsunspor göğüsledi

Süper Lig biletini haftalar önce cebine koyan Samsunspor, evinde Keçiörengücü'nü 4-1 yenerek Spor Toto 1. Lig'de sezonu şampiyon bitirmeyi de garantiledi.

1. Lig'de ipi Samsunspor göğüsledi

Spor Toto 1. Lig 34. hafta maçında Samsunspor, evinde Keçiörengücü'nü 4-1 mağlup etti.

Süper Lig'e yükselme biletini haftalar önce cebine koyan Samsunspor, bu galibiyetle bitime 4 hafta kala 1. Lig'de sezonu şampiyon tamamlamayı da garantiledi.

Öte yandan Samsunsporlu taraftarlar, maçın son anlarında sahaya girerek şampiyonluğu kutladı.  Taraftarlar, karşılaşma sırasında yaşadıkları sevinci stat dışına taşıdı ve kentte sevinç gösterileri düzenlemeye başladı.

Samsunspor bayraklarıyla araç konvoyları oluşturan taraftarlar, şampiyonluk marşları eşliğinde kentte tur attı. Cumhuriyet Meydanı'nda toplanan yurttaşlar ise ellerindeki meşaleler ve Samsunspor bayraklarıyla kutlamalara katıldı.

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