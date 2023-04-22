Farklı mağlubiyetin ardından Trabzonspor'un yeni hocasından oyunculara mesaj

Trabzonspor’un yeni teknik direktörü Nenad Bjelica, DG Sivasspor’a 4-1 mağlup oldukları maçın ardından oyuncularına mesaj verdi. Hırvat çalıştırıcı, ligin geri kalan bölümünde hangi oyuncularla gelecek sezona devam edeceklerini belirleyecek.

Trabzonspor’da görevinden istifa den Abdullah Avcı’nın üzerine basarak vurguladığı, ‘Bireysel performansları artmayan oyuncular var’ sözlerine bordo-mavililerin yeni teknik direktörü Nenad Bjelica da vurgu yaptı. Önümüzdeki sezonla ilgili olarak oyuncularına net mesajlar veren Hırvat teknik adam sorunları çözmek için zaman istedi.

Spor Toto Süper Lig’de hem hücumda hem de savunma da ciddi sıkıntılar yaşayan Trabzonspor, son 4 maçta kalesinde 10 gol gördü. Buna karşılık ise rakip fileleri 4 kez havalandırabildi. DG Sivasspor ile deplasmanda oynadığı maçı farklı kaybeden bordo-mavililer, eksik gittiği Sivas’ta oyuncuların bireysel performansları yine dikkat çekti. Bordo-mavili takımda sakatlıkları bulunan Abdülkadir Ömür, Trezeguet, Bruno Peres, Dorukhan Toköz, Serkan Asan, Edin Visca’nın yanı sıra, kart cezalıları Gbamin ile Bakasetas bu maçta forma giyememişti.

Süper Lig’de, bu sezon oynadığı 29 maçta üst üste aynı kadroyla sahaya çıkamamanın sıkıntılarını yaşayan ve bir türlü kadro istikrarını yakalayamayan Karadeniz ekibinde Abdülkadir Ömür, Trezeguet, Bruno Peres, Dorukhan Toköz, Serkan Asan, Edin Visca’nın yanı sıra, kart cezalıları Gbamin ile Bakasetas bu maçta forma giyememişti.



AVCI ÇÖZEMEMİŞTİ

Trabzonspor’un eski teknik direktörü Abdullah Avcı, devre arasında, "Bireysel performansları artmayan oyuncular var. Oyuncu beklemeyeceğim. Gerekirse altyapıdan oyuncular oynatırım" diyerek takımına ciddi mesajlar verse de, sorunu çözemeden takımdan ayrılmıştı.

Bordo-mavililerin, yeni teknik direktörü Nenad Bjelica da, DG Sivasspor maçı sonrası aynı soruna parmak basarak oyuncularına net mesajlar verdi.

Sorunları hemen çözemeyeceklerine vurgu yapan Hırvat teknik adam, “Ligin geri kalan bölümünde oynayacağımız maçlar var. Sıkıntıları ve sorunları çalışarak çözeceğiz. Bu kısa sürede halletmek kolay değil. Zamana ihtiyacımız var. Oynayacağımız maçlarda ortaya koyulacak performanslar bizim için belirleyici olacak. Önümüzdeki sezon kimlerle devam edeceğiz. Kimlerin motivasyonu var. Bunları değerlendireceğiz” diye konuştu.

Kaynak: İHA