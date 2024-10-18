Pendikspor'da Veda Vakti

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Pendikspor'da deneyimli teknik adam Osman Özköylü dönemi sona erdi. Kırmızı-beyazlı kulübün sosyal medya hesabından konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Teknik Direktörümüz Osman Özköylü ile karşılıklı olarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Kulübümüze katkılarından dolayı kendisine ve teknik ekibine teşekkür eder, kariyerlerinde başarılar dileriz" ifadelerine yer verildi.

Pendikspor'un başındaki ikinci döneminde 8 lig müsabakasına çıkan Osman Özköylü, 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 4 mağlubiyet aldı. Kırmızı-beyazlılar, bu süreçte 53 yaşındaki çalıştırıcı yönetiminde topladığı 10 puanla 1. Lig'de 13. sırada yer alıyor.

Kaynak: İHA