Pedalların Efendisi Sebastian Berwick: Turkuaz Mayo Avustralya’ya Gidiyor

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

61. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu’nda (TUR 2026) zafer Avustralya’ya gitti. İzmir’in Çeşme ilçesinde başlayan ve 8 etap boyunca nefes kesen yarışın genel klasman birincisi, Caja Rural-Seguros RGA takımından Sebastian Berwick oldu.

27 YILLIK HASRET BAŞKENTTE SON BULDU

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi önünde sona eren yarışın ödül törenine devletin zirvesi katıldı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, genel klasman şampiyonu Berwick’e turkuaz mayosunu ve kupasını takdim etti.

Yılmaz, törende yaptığı konuşmada turun 27 yıl aradan sonra Ankara’da gerçekleşmesinin sembolik değerine dikkat çekerek, "Milletin evine çok yakıştı" ifadelerini kullandı.

'KRALİÇE' ETAPTA ALDI

Turun kaderini belirleyen 6. 'Kraliçe' etapta liderliği ele geçiren 26 yaşındaki Berwick, toplamda 26 saat 34 dakika 19 saniyelik derecesiyle zirveyi bırakmadı. Berwick, şampiyonluğun yanı sıra en iyi tırmanışçıya verilen kırmızı mayonun da sahibi oldu.

Turda genel klasman ikinciliğini Kolombiyalı Ivan Ramiro Sosa, üçüncülüğü ise Belçikalı Kamiel Bonneu elde etti.

MAYOLAR SAHİPLERİNİ BULDU

Ankara etabındaki 108,4 kilometrelik son parkuru Belçikalı Tom Crabbe kazanırken, Crabbe aynı zamanda sprint liderliğini simgeleyen yeşil mayoyu da sırtına geçirdi. Türkiye Güzellikleri Primleri kategorisinde verilen beyaz mayoyu ise Konya Büyükşehir Belediyespor'dan milli bisikletçi Mustafa Tarakçı elde etti. Takımlar klasmanında ise XDS Astana zirveye çıktı.

Kaynak: AA