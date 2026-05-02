Trabzonspor 1 Puanı 90+3'te Kurtardı

Şampiyonluk yarışında kritik bir viraja giren Trabzonspor, Süper Lig'in 32. haftasında Papara Park'ta Göztepe ile karşı karşıya geldi. Mücadele, her iki takımın da kontrollü oyunuyla başladı ancak Trabzonspor için işler beklenmedik bir kırmızı kartla zorlaştı.

GÖZTEPE ÖNE GEÇTİ, FIRTINA EKSİK KALDI

Maçın 32. dakikasında konuk ekip Göztepe, Juan Santos'un fileleri havalandırmasıyla deplasmanda 1-0 öne geçti. Golden sonra toparlanmaya çalışan ev sahibi ekipte Mustafa Eskihellaç, 42. dakikada gördüğü ikinci sarı kartla oyun dışı kalarak takımını 10 kişi bıraktı.

UMUT NAYİR SAHNEYE ÇIKTI

İkinci yarıda eksik olmasına rağmen baskısını artıran Karadeniz ekibi, aradığı golü uzatma dakikalarında buldu. 90+3. dakikada Zubkov'un kullandığı köşe vuruşunda Lovik'in indirdiği topu filelere gönderen Umut Nayir, 1-1'lik skoru belirledi.

PUAN DURUMU

Bu beraberlikle birlikte Trabzonspor puanını 66'ya çıkararak 3. sıradaki yerini korurken, üst üste dördüncü maçında da puan kaybı yaşamış oldu. Göztepe ise 52 puanla Avrupa potasındaki yerini sağlamlaştırdı. Bordo-mavililer gelecek hafta dev derbide Beşiktaş'a konuk olacak.

Kaynak: AA