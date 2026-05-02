Trabzonspor 1 Puanı 90+3'te Kurtardı

Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında Göztepe'yi konuk eden Trabzonspor, 10 kişi kaldığı maçta sahadan 1-1'lik beraberlikle ayrıldı. Bordo-mavililer, uzun süre yenik götürdüğü mücadelede Umut Nayir'in son saniye golüyle bir puanı hanesine yazdırdı.

Son Güncelleme:
Trabzonspor 1 Puanı 90+3'te Kurtardı
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Şampiyonluk yarışında kritik bir viraja giren Trabzonspor, Süper Lig'in 32. haftasında Papara Park'ta Göztepe ile karşı karşıya geldi. Mücadele, her iki takımın da kontrollü oyunuyla başladı ancak Trabzonspor için işler beklenmedik bir kırmızı kartla zorlaştı.

GÖZTEPE ÖNE GEÇTİ, FIRTINA EKSİK KALDI

Maçın 32. dakikasında konuk ekip Göztepe, Juan Santos'un fileleri havalandırmasıyla deplasmanda 1-0 öne geçti. Golden sonra toparlanmaya çalışan ev sahibi ekipte Mustafa Eskihellaç, 42. dakikada gördüğü ikinci sarı kartla oyun dışı kalarak takımını 10 kişi bıraktı.

UMUT NAYİR SAHNEYE ÇIKTI

İkinci yarıda eksik olmasına rağmen baskısını artıran Karadeniz ekibi, aradığı golü uzatma dakikalarında buldu. 90+3. dakikada Zubkov'un kullandığı köşe vuruşunda Lovik'in indirdiği topu filelere gönderen Umut Nayir, 1-1'lik skoru belirledi.

PUAN DURUMU

Bu beraberlikle birlikte Trabzonspor puanını 66'ya çıkararak 3. sıradaki yerini korurken, üst üste dördüncü maçında da puan kaybı yaşamış oldu. Göztepe ise 52 puanla Avrupa potasındaki yerini sağlamlaştırdı. Bordo-mavililer gelecek hafta dev derbide Beşiktaş'a konuk olacak.

Kadıköy'de Talisca Fırtınası: Fenerbahçe, Başakşehir'i DevirdiKadıköy'de Talisca Fırtınası: Fenerbahçe, Başakşehir'i DevirdiSpor

Karadeniz'de Şampiyonluk Freni: Aslan Samsun'da Kayaya Çarptı!Karadeniz'de Şampiyonluk Freni: Aslan Samsun'da Kayaya Çarptı!Spor

Kaynak: AA

Etiketler
Trabzonspor şampiyon Göztepe
Son Güncelleme:
Avrupa'da Dev Türk Derbisi: Şampiyonlar Ligi'nde Finalin Adı Vakıfbank-Eczacıbaşı Şampiyonlar Ligi'nde Finalin Adı Vakıfbank-Eczacıbaşı
Beşiktaş’ta Ortalık Karıştı! Hülya Avşar’dan Çarpıcı Sergen Yalçın Çıkışı: Tam Destek Verdi Ortalık Karışık! Çarpıcı Sergen Yalçın Çıkışı
Kadıköy'de Talisca Fırtınası: Fenerbahçe, Başakşehir'i Devirdi Kadıköy'de Talisca Fırtınası: Fenerbahçe, Başakşehir'i Devirdi
Fenerbahçe’de Beklenmedik Deprem! Tedesco’nun Çıkacağı Son Maçı Açıkladı: İşte Yerine Gelecek O İsim… Çıkacağı Son Maçı Açıkladı! İşte Yerine Gelecek İsim
ÇOK OKUNANLAR
Türkiye Belediyeler Birliği Başkanı Belli Oldu Türkiye Belediyeler Birliği Başkanı Belli Oldu
Karadeniz'de Şampiyonluk Freni: Aslan Samsun'da Kayaya Çarptı! Karadeniz'de Şampiyonluk Freni: Aslan Samsun'da Kayaya Çarptı!
Gülistan Doku Davasında 'Belge' Krizi: 'Başa mı Döndük?' Gülistan Doku Davasında 'Belge' Krizi: 'Başa mı Döndük?'
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'den Ara Tatil Açıklaması: 'Yaz Tatili Uzayacak' Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'den Ara Tatil Açıklaması: 'Yaz Tatili Uzayacak'
Türkiye Belediyeler Birliği Seçiminde Arbede Türkiye Belediyeler Birliği Seçiminde Arbede