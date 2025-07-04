Paul Onuachu Resmen Trabzonspor'da

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Trabzonspor, Southampton'dan Paul Onuachu'yu kadrosuna kattığını açıkladı. Trabzonspor ile 3+1 yıllık sözleşme imzalayan Onuachu, senelik 2 milyon euro kazanacak.

Bordo-mavililer, Southampton'a 5.6 milyon Euro bonservis bedelini dört taksit halinde ödeyecek.

Bordo-mavili kulüpten Onuachu'nun transferiyle ilgili Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Ebere Paul Onuachu'nun, kulübümüze kesin transferi konusunda Southampton FC ile anlaşma sağlanmıştır. Anlaşmaya göre; Southampton FC'ye, sözleşme fesih bedeli olarak 5.670.000 Euro 4 (Dört) taksit halinde ödenecektir. Yine anlaşma kapsamında; Southampton FC'ye, futbolcunun bir başka kulübe transfer olması durumunda elde edilecek transfer bedelinin %20'si ödenecektir. Profesyonel futbolcu Ebere Paul Onuachu ile 3+1 yıllık anlaşma sağlanmıştır. Yapılan anlaşmaya göre futbolcuya; opsiyon sezonu da dahil olmak üzere her bir sezon için 2.000.000 Euro garanti ücret ödemesi yapılacaktır. Menajerlik hizmet bedeli olarak, futbolcuya ödenecek brüt ücret tutarının %5'i oranında ödeme yapılacaktır" denildi.

Kaynak: İHA