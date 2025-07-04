Zeynep Sönmez Çiftlerde Elendi

Milli sporcu Zeynep Sönmez, Wimbledon kadınlar çiftlerde ikinci turda elendi.

Zeynep Sönmez Çiftlerde Elendi
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Sezonun üçüncü grand slam turnuvasında teklerde fırtına gibi ilerleyen milli tenisçi Zeynep Sönmez, çiftlerde ikinci turda elendi.

Zeynep, Rus partneri Polina Kudermetova ile Kanadalı Gabriela Dabrowski ve Yeni Zelandalı Erin Routliffe'ye 6-3 ve 6-3'lik setlerle yenilerek kadınlar çiftlerde ikinci turda havlu attı.

Dabrowski, Routliffe ikilisi, Irina Hromaçeva-Fanny Stollar ve Anastasia Detiuc-Irina Şimanoviç çiftler maçının galibiyle karşılaşacak.

Kaynak: AA

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