Milli Tenisçi Zeynep Sönmez, Gözünü Yeni Başarılara Dikti

Sezonun üçüncü grand slam turnuvası Wimbledon'da üçüncü tura çıkarak tarihi bir başarıya imza atan milli tenisçi Zeynep Sönmez, aynı şekilde devam ederek sonraki maçından da tur biletiyle ayrılmak istediğini söyledi.

Milli Tenisçi Zeynep Sönmez, Gözünü Yeni Başarılara Dikti
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İlk kez ana tabloda mücadele ettiği Wimbledon'ın ikinci turunda dünya klasmanının 32 numarası Çinli Xinyu Wang'ı 7-5'lik setlerle turnuva dışında bırakan 23 yaşındaki milli sporcu, Zeynep Sönmez "Çok iyi mücadele ettiğimi düşünüyorum. Güçlü bir rakibe karşı oynadım. İyi başlayamadım ama geri dönüp kazanabildiğim için çok mutluyum" dedi.

Zeynep Sönmez, grand slam seviyesinde bütün sporcuların birbirini yenebileceğine dikkati çekerek, "Türkiye için elbette büyük bir adım ama turnuvada sadece üçüncü tur. Sonundansa turnuvanın başına daha yakınız. Her maç bir öncekinden daha iyi oynamaya çalışacağım. Elimden gelenin en iyisini yapıp bir sonraki maçımı kazanmaya çalışacağım" ifadelerini kullandı.

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Kaynak: AA

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