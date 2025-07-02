Geleceğin Tenisçileri Kuşadası’nda Yetişiyor

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Kuşadası Belediyesi tarafından kente kazandırıldığı günden bu yana, tenis tutkunları tarafından sıkça ziyaret edilen Kuşadası Tenis Kulübü, çocuklar için eğitimlere başladı. Kuşadası Belediyespor iş birliği ile düzenlenen tenis kursunun ilk gününde çocukların heves ve heyecanları görülmeye değerdi.



Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel tarafından kent sakinlerini sporun farklı dalları ile buluşturma hedefi ile yaşama geçirilen önemli projelerden olan Kuşadası Tenis Kulübü, 8-13 yaş arası çocuklar için eğitim vermeye başladı. Profesyonel tenis eğitmenleri eşliğinde verilen eğitimler öncesi, kursa katılan tüm öğrencilere Kuşadası Belediyesi’nin Uzman Diyetisyeni Aysen Arcan tarafından vücut kitle endeks ölçümleri yapılarak ebeveynlerine spor öncesi ve sonrası dikkat edilmesi gereken hususlara ilişkin bilgilendirme yapıldı. Ardından yaşlarına göre gruplara ayrılan minik sporseverler, 5 farklı kortta uzman eğitmenler eşliğinde eğitim almaya başladı. Kuşadası Tenis Kulübü’nde yaz boyunca sürecek eğitimler başlangıç, orta ve üst seviye olarak 3 kurda tamamlanacak.



Alacakları eğitimler için oldukça heyecanlı ve hevesli olduklarını belirten öğrenciler, ileride iyi derecede tenis oynamak istediklerini dile getirdi. Çocuklarını ilk kurs gününde yalnız bırakmayan veliler ise yapılan hizmetler ve özellikle çocukları için sağlanan spor imkânları nedeniyle Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel’e teşekkürlerini iletti.

Kaynak: İHA