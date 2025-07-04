Anadolu Efes Tecrübeli İsimle Devam Dedi

Anadolu Efes, tecrübeli oyuncusu Beaubois ile sözleşme yenilediğini duyurdu.

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Anadolu Efes Tecrübeli İsimle Devam Dedi
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Anadolu Efes, Rodrigue Beaubois ile 1+1 yıllık sözleşme imzaladı.

Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "2018-2019 sezonu başında takımımıza katılan Rodrigue Beaubois ile 1+1 sezonluk sözleşme tazeledik." denildi.

Tecrübeli oyuncu, Anadolu Efes'teki 7 sezonunda 2 THY Avrupa Ligi, 3 Basketbol Süper Ligi, 3 Cumhurbaşkanlığı Kupası ve 1 Türkiye Kupası şampiyonluğu sevinci yaşadı.

Kaynak: AA

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