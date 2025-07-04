Milli Sporculardan Altın Madalya

milli sporcular Hatice Güçlü ve Sevda Kılınç Çırakoğlu Dünya Para Atletizm Grand Prix'sinin 9. ayağı olan Çekya'da altın madalya kazandı.

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Milli Sporculardan Altın Madalya
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Dünya Para Atletizm Grand Prix'sinin Çekya'daki ayağında milli sporcular Hatice Güçlü ve Sevda Kılınç Çırakoğlu altın madalya kazanarak büyük başarı kazandı.

Türkiye Görme Engelliler Spor Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Çekya'nın Olomouc kentinde düzenlenen organizasyonda Hatice Güçlü, kadınlar T13 1500 metre finalinde elde ettiği 4.55.62'lik dereceyle altın madalyanın sahibi oldu.

Kadınlar T12 1500 metre finalinde ise bir başka milli para atlet Sevda Kılınç Çırakoğlu, 4.56.77'lik derecesiyle yarışı birinci tamamlayarak altın madalya elde etti.


Kaynak: AA

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