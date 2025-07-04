Ayhancan Güven, DTM'in 4. Ayağında Piste Çıkacak

Milli otomobil sporcusu Ayhancan Güven, 2025 Almanya Binek Otomobiller Şampiyonası'nda piste çıkacak.

Ayhancan Güven, DTM'in 4. Ayağında Piste Çıkacak
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2025 Almanya Binek Otomobiller Şampiyonası'nın (DTM) dördüncü ayağında Ayhancan Güven de sahne alacak.

Almanya'daki Norisring Pisti'nde düzenlenecek yarışta Ayhancan Güven, Manthey EMA takımı adına direksiyon başına geçecek.

Bugün gerçekleştirilen iki antrenman seansıyla başlayan organizasyon, yarın TSİ 10.15'teki sıralama turları ve TSİ 14.30'daki ilk yarışla devam edecek, 6 Temmuz Pazar günü aynı saatlerde yapılacak ikinci sıralama turu ve yarışla sona erecek.

Oschersleben'de tarih yazarak DTM'de yarış kazanan ilk Türk olan Red Bull sporcusu Ayhancan, genel klasmanda 73 puanla 3. sırada yer alıyor.

Kaynak: AA

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