Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri Başladı
Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin 664'üncüsü başladı. Pehlivanlar 3 gün boyunca kozlarını paylaşacak.
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Bu yıl 664’üncüsü düzenlenen Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri, minik-1 boy pehlivanların müsabakalarıyla başladı.
Sarayiçi Er Meydanı'ndaki 664. tarihi buluşmanın ilk gününde 36 pehlivan kol bağladı.
Minik pehlivanların mücadeleleriyle başlayan Kırkpınar Yağlı Güreşleri, 3 gün sürecek.
Kırkpınar'da 40'ı başpehlivan olmak üzere 762 güreşçi, birbirlerine üstünlük kurmaya çalışacak.
Kaynak: AA