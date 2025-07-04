Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri Başladı

Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin 664'üncüsü başladı. Pehlivanlar 3 gün boyunca kozlarını paylaşacak.

Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri Başladı
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Bu yıl 664’üncüsü düzenlenen Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri, minik-1 boy pehlivanların müsabakalarıyla başladı.

Sarayiçi Er Meydanı'ndaki 664. tarihi buluşmanın ilk gününde 36 pehlivan kol bağladı.

Minik pehlivanların mücadeleleriyle başlayan Kırkpınar Yağlı Güreşleri, 3 gün sürecek.

Kırkpınar'da 40'ı başpehlivan olmak üzere 762 güreşçi, birbirlerine üstünlük kurmaya çalışacak.

Kaynak: AA

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