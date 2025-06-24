Milli Tenisçi Berfu Cengiz, Wimbledon'a Elemelerin İlk Turunda Veda Etti

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İngiltere'nin başkenti Londra'da çim kortta düzenlenen organizasyonda Berfu Cengiz, elemelerin ilk turunda Ukraynalı Daria Snigur ile mücadele etti. Milli tenisçi Berfu Cengiz, sezonun üçüncü grand slam tenis turnuvası Wimbledon'a elemelerin ilk turunda veda etti.

Berfu, rakibine 6-3 ve 6-1'lik setlerle 2-0 yenilerek elendi.

Berfu Cengiz geçen yıl İsveç'te, bir kez de Almanya'daki turnuvalarda şampiyonluk elde ederek iyi bir sezon geçirmiş ve dünya sıralamasında 210'uncu sıraya yerleşmişti. Cengiz, ilk 250 sporcu arasına girerek Avustralya Açık Tenis Turnuvası'nın elemelerinde mücadele etme hakkı kazanmıştı.

Kaynak: AA