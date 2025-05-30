Fransa Açık'ta Sabalenka Rüzgarı

Fransa Açık tenis turnuvasında kadınlar dünya 1 numarası Aryna Sabalenka bir üst tura yükseldi.

Fransa Açık'ta Sabalenka Rüzgarı

Tenis dünyasının en önemli organizasyonları arasında yer alan Fransa Açık’ta kadınlar dünya 1 numarası Aryna Sabalenka, üst tura çıktı.

Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenen turnuvanın 6. gün sabah seansında üçüncü tur maçları oynandı.

Üç kez Grand Slam şampiyonu Belaruslu Sabalenka, Sırp raket Olga Danilovic'i 6-2 ve 6-3 biten setlerle 2-0 yenerek tur atladı.

Çinli Qinwen Zheng, Kanadalı Victoria Mboko karşısında 6-3 ve 6-4 sona eren setlerle 2-0 galip geldi.

Tek erkeklerde ise İtalyan Lorenzo Musetti (7), Arjantinli rakibi Mariano Navone'i 4-6, 6-4, 6-3 ve 6-2 tamamlanan setlerle 3-1 yendi.

Kaynak: AA

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