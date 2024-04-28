Paris Saint-Germain üst üste 3. kez şampiyon

Fransa Ligue 1'de Paris Saint-Germain, sezonun bitimine 3 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti.

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Paris Saint-Germain üst üste 3. kez şampiyon

Fransa Ligue 1'in 31. haftasında Monaco'nun deplasmanda Lyon'a 3-2 mağlup olmasının ardından lider Paris Saint-Germain, şampiyon oldu. PSG, bu hafta evinde Le Havre ile 3-3 berabere kalarak puanını 70 yükseltmişti. En yakın rakibi Monaco ise bugün Lyon'a 3-2 mağlup olunca Luis Enrique'nin öğrencileri Monaco'ya 12 puan fark atarak sezonun bitimine 3 hafta kala şampiyonluğu garantiledi. PSG böylece üst üste 3. kez, toplamda da 12. kez kupayı müzesine götürmeyi başardı.

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