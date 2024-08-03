Paris 2024 | Yiğit Yalçın Çıtak'tan Gururlandıran Performans

2024 Paris Olimpiyat Oyunları'nda Türk yelkenci Yiğit Yalçın Çıtak, ILCA 7 kategorisinde dikkat çekici bir performans sergileyerek 16'ncı sıraya yükseldi.

Paris 2024 | Yiğit Yalçın Çıtak'tan Gururlandıran Performans

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları’nın yelken branşı ILCA 7 kategorisinde yarışan milli sporcu Yiğit Yalçın Çıtak, üçüncü gün sonunda genel klasmanda dikkat çekici bir performans sergileyerek 43 sporcu arasından 16'ncı sırada yer aldı.

Marsilya Marina'da devam eden organizasyonda, ILCA 7 sınıfı yarışları büyük bir heyecanla sürüyor. Milli yelkencimiz Yiğit Yalçın Çıtak, beşinci yarışı 22'nci sırada, altıncı yarışı ise 9'uncu sırada tamamlayarak yarışlara güçlü bir şekilde devam ediyor.

Üçüncü gün sonunda elde ettiği 16'ncılık derecesiyle dikkatleri üzerine çeken Yiğit Yalçın Çıtak, yarın gerçekleştirilecek iki yarışta daha mücadele edecek.

ILCA 7 kategorisinde toplam 10 yarışın ardından genel klasmanda ilk 10'a giren sporcular, madalya yarışında boy gösterme şansını elde edecek.

Kaynak: AA

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